La fiscalia manté la rebel·lió i la petició de penes de fins a 25 anys

La fiscalia ha confirmat que manté l'acusació per rebel·lió al judici del procés i, per tant, la petició de penes de fins a 25 anys (amb la petició màxima per a Junqueras). Després de gairebé quatre mesos de judici, l'acusació pública no es mou del seu plantejament inicial i considera que el paper dels acusats que són a la presó encaixa en aquest tipus penal. El mateix ha fet l'advocada de l'Estat, que ha elevat a definitives les conclusions. Acusa per sedició i demana penes de fins a 12 anys de presó, però continua descartant la rebel·lió.

Per altra banda, l'acusació popular –exercida per Vox- manté també les mateixes peticions inicials (de fins a 74 anys) però fa una excepció amb l'exconseller Santi Vila, que va dimitir el dia abans de la declaració d'independència. Li retira l'acusació per organització criminal i malversació i només demana desobediència, que no comporta presó.