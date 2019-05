El Govern català respecta la resolució judicial i insta l'oposició a acatar les decisions que siguin «favorables» al sobiranisme

El Govern respecta la resolució del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg. La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, va valorar la decisió del tribunal durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu. La també consellera de Presidència va dir que el Govern accepta la resolució, i va instar l'oposició a acatar igualment les decisions futures que siguin «favorables» a la «causa» sobiranista. En aquest sentit, Budó confia que la justícia europea actuï a favor de l'independentisme, i en contra de la «repressió» de l'Estat.

Per la seva banda, la portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, va considerar que la decisió d'Estrasburg és un «cop» per al procés. En un apunt al seu compte de Twitter, Granados recorda que va ser el PSC el que va elevar aquesta qüestió davant el Tribunal Constitucional. «Desestima i diu que eren els nostres drets i els de la ciutadania els violentats. (...) Suspendre el ple de la DUI era una 'necessitat social imperiosa'», comenta Granados sobre la resolució d'Estrasburg. En la mateixa línia es pronunciava, també en les xarxes socials, el diputat del PSC Ferran Pedret en afirmar que la suspensió per part del TC del ple de la DUI calia «en una societat democràtica» per «mantenir la seguretat, la defensa de l'ordre i la protecció dels drets i les llibertats aliens».

En la mateixa línia es va pronunciar el ministre d'Afers Estrangers en funcions, Josep Borrell, que va destacat que la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans és un «rebuig clar als arguments formulats per l'independentisme, que tracta tota l'estona de desacreditar el sistema judicial espanyol». Des de Palma, Borrell va afirmar, a més, que la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans és un «suport al funcionament de la Justícia espanyola, al sistema judicial espanyol i al nostre Tribunal Constitucional (TC)». El ministre va subratllar que es tracta d'una decisió del Tribunal Europeu dels Drets Humans, no d'un «comitè més o menys especialitzat». Suposa, doncs, una decisió «important», va explicar, perquè el tribunal «rebat tots els arguments formulats per l'independentisme català» contra la decisió del TC espanyol, en entendre que limitava la llibertat d'expressió i el funcionament del Parlament de Catalunya. En definitiva, va dir, és un «reconeixement molt important» per al TC que cal «posar en relleu».

Des de les files de Ciutadans, el president del partit al Parlament, Carlos Carrizosa, va considerar que les «mentides» de Carles Puigdemont i dels «colpistes» ja «no colen ni a Europa», i creu que la sentència del TEDH «els avergonyeix». En roda de premsa al Parlament, Carrizosa es va preguntar: «Què dirà ara Puigdemont? Que està reprimit pel Tribunal Europeu de Drets Humans o ho posarà en sordina?».