Un home mata tres persones i en fereix 15 amb un ganivet en un parc al Japó

Un grup de noies estudiants que esperaven l'autobús escolar va rebre un atac amb ganivet al sud de Tòquio, en què van morir una nena de 12 anys, un home de 39 i l'agressor. A més, hi ha 18 ferits. El sospitós és un home d'uns 50 anys que, segons va informar la policia, es va fer un tall al coll. L'home va morir a causa de la ferida després de ser detingut. Es desconeix fins ara la motivació de l'atac.

Setze dels 18 ferits són noies estudiants. El conductor de l'autobús va declarar que havia vist com l'home s'aproximava a les noies que feien cua per pujar al vehicle per anar a l'escola privada Caritas, en una zona residencial de la ciutat de Kawasaki. L'atacant va agredir diverses noies a la cua i després va pujar a l'autobús, on va apu-nyalar més víctimes.

Les televisions locals van mostrar imatges dels serveis d'emergència, que van muntar hospitals de campanya al lloc del succés. D'altra banda, el president nord-americà, Donald Trump, de visita oficial al Japó, es va solidaritzar amb les víctimes.

El Japó, un dels països amb una taxa de criminalitat més baixa del món, ha patit en els últims anys alguns atacs amb ganivet que han causat commoció. El 2016 un exempleat d'un centre per a persones amb malalties mentals va apunyalar 19 persones. El 2001 un home va atacar els alumnes d'una escola de primària a Osaka.

