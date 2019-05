L'advocat internacional dels presos exigeix que siguin excarcerats «immediatament»

Ben Emmerson, l'advocat que representa internacionalment tres líders independentistes catalans empresonats, demana a Espanya que excarceri als seus clients "immediatament" per complir amb les conclusions d'un informe d'un grup de treball de l'Organització de les Nacions Unides (ONU). Així ho ha anunciat en una roda de premsa que ha tingut lloc aquest dimecres a la tarda a Londres.

El grup de treball de l'ONU qualifica de "arbitrària" la privació de llibertat d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que estan sent jutjats per l'organització del referèndum il·legal de 2017, i demana al Govern espanyol que procedeixi al seu alliberament.

"Si Espanya ignora aquesta decisió o no la implementa immediatament i al complet estarà cometent de manera continuada i flagrant una violació de la llei internacional", ha dit Emmerson en una roda de premsa a Londres.

Tot i que la comunicació emesa pel Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de l'ONU no és legalment vinculant, el lletrat sosté que el Govern espanyol no l'ha d'ignorar.

Per a Emmerson, es tracta de l'"última paraula" d'un organisme emparat per l'"autoritat de l'ONU" per tal d'interpretar les "obligacions" que marca la legislació internacional.

El grup, que depèn de l'Oficina de Nacions Unides per als Drets Humans, dirigida per l'alta comissionada Michelle Bachelet, demana a Espanya que adopti les mesures necessàries per posar remei "sense dilació" a la situació dels polítics que són a la presó de forma preventiva.

"Si els jutges a Madrid els condemnen a penes de presó, encara que siguin només d'una setmana, Espanya s'avocarà cap a una col·lisió amb les Nacions Unides", considera Emmerson.

L'advocat sosté que per complir amb la comunicació del grup de treball de l'ONU dels líders catalans, aquests han de ser alliberats i han de rebre el pagament d'una compensació pel temps que han estat a la presó.

El Govern central lamenta l'informe de l'ONU



Fonts del Govern espanyol consideren que l'informe del grup de treball de l'ONU es podria ser interpretat "com una interferència en un procés penal en marxa", en referència al judici als presos que té lloc al Suprem i que encara la recta final. La Moncloa considera que els seus redactors no saben els delictes dels quals estan acusats a Espanya, perquè creuen que és legal en aquest país la convocatòria d'un referèndum independentista i perquè "no tenen en compte el principi de separació de poders ni la independència judicial".

Moncloa també fa una crida als responsables d'aquest informe perquè "reforcin el rigor, independència i equanimitat dels seus treballs" i estiguin "alerta" davant els "intents de manipulació i desinformació als quals puguin ser sotmesos".