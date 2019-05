Maroto assegura que els interlocutors prioritaris del PP són Cs i Vox

El sotssecretari d'Organització del PP, Javier Maroto, va assenyalar ahir que el PP no preveu «cap altra possibilitat» que governs dirigits a Madrid pels seus candidats a l'Ajuntament i la Comunitat, José Luis Martínez Almeida i Isabel Díaz Ayuso. A més, va dir que el seu «interlocutor en primera instància» és Cs però estan oberts a pactes amb Vox seguint la via andalusa perquè, al seu entendre, «la clau» no és amb qui es pacta sinó què pactes i per a què.

En una entrevista a La Sexta, Maroto va explicar que en aquestes setmanes hi haurà converses «públiques i privades» amb les «diferents opcions», però va subratllar que no podran oferir «pactes sòlids» fins als dies «pròxims» a les dates d'investidura.

D'altra banda, el candidat del PP a l'alcaldia de Badalona, Xavier García Albiol, va demanar ahir a la seva formació «evitar» pactar amb Vox en ser un partit d'extrema dreta, ja que tenen «més diferències que punts en comú». Ho va assegurar en una entrevista a RAC1, on va dir que mentre que el projecte popular «és de centre dreta moderna», el partit que lidera Santiago Abascal «no representa el mateix».

Respecte a la davallada que ha viscut els últims anys el PP al conjunt de Catalunya, García Albiol va apuntar que la proposta per al conjunt de l'Estat espanyol «aquí no es va entendre» i va lamentar que hi va haver projectes que «es veien bé a la resta d'Espanya però aquí generaven inquietud».