La Mesa del Senat suspèn Raül Romeva

La Mesa del Senat ha acordat aquest dimecres suspendre el senador d'ERC Raül Romeva en els seus drets i deures parlamentaris en aplicació de l'article de la Llei d'enjudiciament criminal que preveu aquesta mesura per a aquells càrrecs públics processats per rebel·lió i en presó preventiva.

La decisió, anunciada per la vicepresidenta primera de la cambra alta, Cristina Narbona, suposa que ERC perd a un dels seus 13 senadors, dels quals havia cedit quatre a Junts per Catalunya (JxCat) perquè pogués formar grup parlamentari propi.

Tot i que el nombre mínim de senadors exigit pel Reglament per conformar grup és de deu representants, ERC aconseguia en principi arribar a aquest llindar en sumar als nou restants el senador d'EH-Bildu Gorka Elejabarrieta.

La substituta de Raül Romeva al Senat serà la senadora bagenca Mirella Cortès, que en les últimes eleccions era reserva del polític suspès. Cortès actualment ja és senadora però ho és per designació del Parlament de Catalunya i ara ho serà per elecció a les urnes. El Parlament haurà de designar un nou senador d'ERC a instàncies del mateix partit, un procés que fa pocs dies va ser polèmic per la no acceptació de Miquel Iceta com a senador en representació del PSC.