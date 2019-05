Els Mossos desallotgen l'institut de «Merlí»

Agents dels Mossos d'Esquadra desallotgen aquest dimecres l'institut abandonat on es va rodar 'Merlí', ocupat per desenes de persones des de que va acabar el rodatge de la sèrie. El desallotjament es produeix per ordre del jutjat social número 5 de Barcelona. També hi ha agents de la Policia Nacional per qüestions d'estrangeria, així com el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona i una empresa de recollida de gossos.

Aquestes instal·lacions, situades al barri de Vall d'Hebron, estan ocupada per famílies georgianes, però entre les persones que hi viuen també hi ha delinqüents. De fet, un dispositiu policial a principis d'abril va permetre la detenció d'almenys una desena d'ocupants que es dedicaven als robatoris en pisos