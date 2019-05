Sèrbia posa les seves forces en alerta després d'un operatiu policial a Kosovo

Un gran operatiu policial contra el crim organitzat al nord de Kosovo, habitat per una majoria sèrbia, va fer que la veïna Sèrbia posés en estat d'alerta les seves forces de seguretat. Les autoritats sèrbies van indicar que consideren les accions de la policia kosovar com una intimidació de la població local, per la qual cosa van posar en alerta el seu exèrcit i policia. En total, van ser detinguts 19 membres de la policia local, entre ells 11 serbokosovars, 4 albanesokosovars i 4 bosniokosovars. A més, es van confiscar «armes, equips tècnics i diners», va citar a la policia el portal de notícies kosovar Kossev. Per a tots els arrestats va ser declarada la detenció preventiva de 48 hores, mentre prossegueix la recerca.

Segons la policia kosovar, va haver-hi barricades i resistència armada a la localitat de Zubin Potok, on un agent va patir ferides lleus durant l'operatiu.

La fiscalia kosovar va informar que l'operatiu policial va ser dut a terme després d'un any de recerques del crim organitzat, abús de poder, contraban de mercaderies, suborn i altres delictes.

A Belgrad, el president de Sèrbia, Aleksandar Vucic, va declarar que l'exèrcit i la policia han estat posats en alerta per aquesta operació a Kosovo, que considera dirigida contra la població sèrbia a la zona. «L'exèrcit protegirà el nostre poble si hi ha seriosa amenaça a l'ordre i les vides del nostre poble», va declarar el president, encara que va afegir que Sèrbia farà tot el possible per preservar la pau, sense alternativa al diàleg entre Belgrad i Pristina. Vucic va insistir que la participació de desenes de vehicles blindats en l'operatiu policial kosovar va ser una mostra de la intenció de Pristina d'intimidar la població sèrbia de la zona. «El sentit de la irrupció en el nord (de Kosovo) va ser intimidar el nostre poble», va dir Vucic.

A Pristina, la missió UNMIK de l'ONU va denunciar en un comunicat que en el mateix operatiu van ser detinguts dos dels seus agents durant el compliment de les seves tasques. Tots dos van ser després traslladats a una clínica per ser tractats per unes lesions que van patir.

«Estem establint les circumstàncies precises, en estreta coordinació amb totes les agències internacionals» a Kosovo, assenyala la nota d'UNMIK .

El cap de la UNMIK, Zahir Tanin, va demanar que els seus dos col·legues siguin posats en llibertat immediatament, i va agregar que «qualsevol mal al personal de Nacions Unides tindrà el màxim grau de respostes legals diplomàtiques i internacionals».

Mentrestant, a Moscou la Cancelleria de Rússia va denunciar que un dels dos funcionaris de la UNMIC detinguts era un ciutadà rus que tenia immunitat diplomàtica, i va exigir la seva posada en llibertat, que segons alguns mitjans ja s'ha produït.

L'antiga província sèrbia de Kosovo, poblada per una gran majoria d'albanesos, va proclamar el 2008 de forma unilateral la independència, que Sèrbia no reconeix. Belgrad i Pristina estan immersos en un complicat diàleg mediat per la UE que hauria de conduir a un acord jurídicament vinculant. El diàleg està interromput des del novembre passat, quan Kosovo va imposar aranzels del 100% sobre els productes importats de la veïna Sèrbia, on exigeixen la seva cancel·lació per reiniciar les negociacions.