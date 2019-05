Carmena afirma que intentarà ser investida si no hi ha acord de les dretes

La candidata de Más Madrid a l'Ajuntament de Madrid i alcaldessa en funcions, Manuela Carmena, va confirmar que «és clar» que intentarà ser investida com a primera edil el proper 15 de juny en el ple de constitució de la nova corporació, perquè la seva plataforma va ser la llista amb més suport a les eleccions.

Així, si no s'aconseguissin els acords entre la resta de formacions, Más Madrid decidiria l'alcaldia a la segona volta perquè és la llista més votada, segons recull la Llei orgànica del règim electoral general.

«Más Madrid és la candidatura victoriosa, la que ha guanyat les eleccions. Estem en un moment en què encara no s'ha desenvolupat el que poden ser els pactes que em permetran o no ser alcaldessa», va explicar.

Per aquesta raó, «és clar» que mirarà de ser investida perquè Más Madrid «és la candidatura amb un nombre més elevat de vots, i en el cas que no hi hagués acords, pel simple fet de tenir el nombre més alt de vots, seria la candidatura que hauria de decidir l'alcaldia», va afegir en la seva primera aparició després de la nit electoral.



Irregularitats i errors

La Junta Electoral d'Eivissa va rectificar les 11 meses electorals on diumenge es van detectar possibles irregularitats, per la qual cosa els socialistes recuperaran l'alcaldia d'Eivissa. D'altra banda, el recompte de vots de la Junta Electoral de Zona de Lleó va confirmar un regidor més per al PSOE, que passa de 9 a 10, i que el perd Vox.