Colau i Maragall negocien un acord de govern sense decidir l'alcalde

El número dos de la llista de BComú a Barcelona, Joan Subirats, va assegurar ahir que negocien un acord de govern amb ERC i el seu candidat i guanyador de les eleccions, Ernest Maragall, però que no van acordar si ell seria alcalde o si ho seria l'encara primera edil en funcions, Ada Colau.

Ho va dir en roda de premsa després d'una reunió de Maragall i Colau, en la qual van debatre no sobre la investidura, sinó sobre polítiques d'un acord de govern en el qual BComú també vol el PSC i rebutja JxCat, va explicar Subirats juntament amb els també membres de la llista Gemma Tarafa i Enric Bàrcena.

Per la seva banda, Ernest Maragall va assegurar que Colau està disposada a fer-lo alcalde: «Vol treballar per un acord de govern en el qual jo sigui alcalde», va afirmar després de la reunió. Maragall veu coincidències entre ambdues candidatures però ha insistit a sumar JxCat a l'acord que es pugui produir.

La regidora electa de JxCat Elsa Artadi va assegurar ahir que ha acordat amb l'alcaldable d'ERC, establir uns equips negociadors bilaterals i que tots dos es reuniran divendres amb Joaquim Forn a la presó de Soto del Real.

Els comuns insisteixen en prioritzar un acord de govern per davant d'una d'investidura. El pacte de govern que proposa BComú, segons va dir Subirats, ha de «posar èmfasi» en les polítiques de ciutat i és «ampli» i d'«esquerres». És per aquest motiu que incorpora el PSC, liderat per Jaume Coll-boni, però «en cap cas» JxCat.

Subirats va insistir que la voluntat d'incloure-hi el PSC i d'excloure JxCat no és per «mania persecutòria contra ningú», sinó perquè consideren que JxCat no hi té «res a fer», en un pacte de caire progressista en què pugui participar BComú.

Sobre la possibilitat de fer un pacte només amb ERC, Subirats va remarcar que apostaran pel tripartit d'esquerres fins que no tinguin la «constatació que és impossible».

Per articular un pacte de govern a tres, Colau es reunirà amb Collboni els propers dies. L'alcaldable socialista, però, descarta negociar un govern amb ERC.

Subirats va dir que BComú ni ha iniciat ni iniciarà cap conversa amb Valls per formar un govern, però no va aclarir si Colau es presentaria a la investidura per ser alcaldessa amb el suport de l'exprimer ministre francès.



Valls s'ofereix a BComú

El líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, va demanar ahir evitar que sigui alcalde de Barcelona el guanyador de les eleccions, Maragall, i va oferir els seus vots «sense condicions» a l'encara alcaldessa i segona en els comicis, Ada Colau, i Collboni (PSC).

Valls al·lega que la prioritat és evitar que la capital catalana tingui un alcalde independentista, va assegurar en roda de premsa, en la qual ha demanat a Colau que es posicioni i en la qual no ha concretat si ell apostaria per Colau o per Collboni com a alcalde, i va remarcar que parla en nom de tot el seu grup (incloent els edils electes de Cs).

Ciutadans es va desmarcar de Manuel Valls i va avisar que els seus regidors només negociaran amb el socialista Jaume Collboni, perquè no és «ni independentista ni populista». «Si calgués impedir que hi hagi un alcalde independentista o populista, els regidors de Cs negociarien amb un candidat que no ho sigui ni independentista ni populista.