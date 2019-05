La defensa de Cuixart insta el jutge Marchena a posar-lo immediatament en llibertat

L'advocat d'Òmnium Cultural Benet Salellas va prendre la paraula ahir al judici al Suprem per demanar al tribunal que deixés en llibertat Jordi Cuixart després de l'informe del grup de treball contra les Detencions Arbitràries de l'ONU. Salellas va dir que el dictamen «constata la vulneració de fins a onze articles» i que, per tant, demanava la posada en llibertat «immediata», tal com recull l'informe. Segons l'advocat, aquest informe justifica una nova petició de llibertat. El president del tribunal que jutja els líders independentistes, Manuel Marchena, li va dir que estava «en el dret absolut» per demanar-ho però que el tràmit s'ha de fer per escrit per donar trasllat a les parts abans que el tribunal resolgui. Per això, Salellas va informar que registrarien un escrit abans que acabés la sessió d'ahir del judici.

Per la seva banda, Òmnium Cultural va demanar al govern espanyol que faci «passes valentes» i que «compleixi» amb l'informe del grup d'experts i posi «immediatament» en llibertat Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i Oriol Junqueras. El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, va afirmar que un govern democràtic «no pot mirar cap a l'altra banda» davant l'informe del grup de treball de l'ONU.