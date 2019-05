La Fiscalia demana un informe sobre el cas de la dona d'Iveco

La Fiscalia de Sala de Criminalitat Informàtica ha demanat un informe a la Policia Nacional perquè li comuniqui les circumstàncies sobre el cas de la dona que es va llevar la vida després de difondre's un vídeo sexual per determinar si hi ha rellevància penal en els fets i obrir una recerca, van informar a Europa Press fonts jurídiques. Si els investigadors veuen delicte en el que ha succeït, la Fiscalia ho investigarà i, si escau, ho portarà a un jutjat perquè es judicialitzi el cas, segons les mateixes fonts.

Per part seva, la comissaria de la Policia Nacional d'Alcalá de Henares ha obert d'ofici una recerca. Els agents estan analitzant el vídeo que es va filtrar i comprovant qui el van compartir i si la dona va poder patir assetjament per aquest motiu per part d'algunes persones de l'empresa en què treballava, el grup Iveco.

De moment, no hi ha detinguts i s'investiga si va ser una antiga parella de la difunta o ella mateixa per error la que va propagar per primera vegada aquestes imatges íntimes.

La dona, de 32 anys i mare de dos fills petits, estava preocupada després de la difusió pel que opinaria el seu marit sobre el vídeo, que el va veure divendres. Aleshores, la dona va patir una crisi nerviosa. L'endemà es va suïcidar a casa seva, a Alcalá de Henares.

Després de la reforma del Codi penal del 2015, arran del cas d'Olvido Hormigos, s'estableix una pena de presó d'entre tres mesos i un any o multa de sis a dotze mesos a qui, «sense autorització de la persona afectada, difongui, reveli o cedeixi a tercers imatges o enregistraments audiovisuals d'aquella que hagués obtingut amb la seva anuència en un domicili o en qualsevol altre lloc fora de l'abast de la mirada de tercers, quan la divulgació menyscabi greument la intimitat personal d'aquesta persona».

La secretària d'Estat d'Igualtat en funcions, Soledad Murillo, ha catalogat com a víctima de violència masclista la treballadora difunta. Així mateix, ha demanat que l'empresa Iveco –en la qual treballava la dona– obri una recerca perquè no hi hagi impunitat.