La Fiscalia manté la rebel·lió i la petició de penes de fins a 25 anys

La Fiscalia va confirmar ahir que manté l'acusació per rebel·lió al judici del procés i, per tant, la petició de penes de fins a 25 anys (amb la petició màxima per a Junqueras). Després de gairebé quatre mesos de judici, l'acusació pública no es va moure del seu plantejament inicial i va considerar que el paper dels acusats que són a la presó encaixa en aquest tipus penal. El mateix va fer l'advocada de l'Estat, que va elevar a definitives les conclusions. Va acusar per sedició i va demanar penes de fins a 12 anys de presó, però continua descartant la rebel·lió.

D'altra banda, l'acusació popular –exercida per Vox– va mantenir també les mateixes peticions inicials (de fins a 74 anys), amb l'excepció de Santi Vila (vegeu el destacat).

El fiscal Jaime Moreno va anunciar que mantenia la petició de rebel·lió i les penes màximes de fins a 25 anys, i que només hi havia fet algunes modificacions puntuals.

La majoria de modificacions no tenen rellevància jurídica, a excepció de la que la Fiscalia va introduir en referència al tercer grau. Jaime Moreno va avançar que «s'interessava» l'aplicació d'un precepte legal, l'article 36.2 del Codi penal que fa referència al tercer grau.

Fonts fiscals van confirmar que és un criteri establert per la fiscalia en supòsits de «delictes molt greus» però que no és una excepció, sinó una «pràctica habitual», tot i que l'acusació l'ha de demanar perquè s'apliqui. En l'escrit de conclusions inicials, en canvi, aquest article no s'invocava.

Tot i que el fiscal Jaime Moreno va dir que mantenien les penes inicials per a tots ells, en l'escrit hi ha tres errors: sol·licita 18 anys per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart (un més que inicialment) i 16 per a Carme Forcadell (un menys que inicialment). Fonts fiscals, però, van confirmar que es manté per als Jordis els 17 anys de petició per a tots tres.

Després de quatre mesos de judici, les tres acusacions (amb l'única excepció de Vila) mantenen les peticions de penes. Per tant, en el cas d'Oriol Junqueras la Fiscalia demana 25 anys per rebel·lió i malversació; l'advocacia, 12 per sedició i malversació, i Vox, 74 per dos delictes de rebel·lió, organització criminal i desobediència. En el cas de Raül Romeva, la petició de la Fiscalia és de 16 anys per rebel·lió i malversació; l'advocacia, 11 anys i 6 mesos de sedició i malversació, i Vox, també 74. Per als Jordis, es mantenen 17 anys per rebel·lió per la Fiscalia; 8 anys per sedició segons l'advocacia, i segons VOX, 62 anys per rebel·lió i organització criminal.

Pel que fa a la resta d'exconsellers (Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Dolors Bassa), la Fiscalia demana 16 anys per rebel·lió i malversació; l'advocacia, 11 anys i 6 mesos per sedició i malversació, i Vox, fins a 74 anys per dos de rebel·lió i malversació. En el cas dels tres exconsellers en llibertat provisional (Carles Mundó, Santi Vila i Meritxell Borràs), la fiscalia vol 7 anys per desobediència i malversació; l'advocacia, 7 anys i 10 mesos per desobediència i malversació, i Vox, 24 anys per organització criminal i malversació.