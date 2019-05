Johnson és citat pel jutge per haver mentit sobre el Brexit

Boris Johnson, el favorit per reemplaçar Theresa May com a primer ministre del Regne Unit, haurà de comparèixer davant d'un tribunal per les denúncies que apunten que va mentir la població sobre el Brexit, segons va dictaminar ahir una jutge.

La jutge del Tribunal de Magistrats de Londres va sentenciar que Johnson, antic ministre d'Exteriors, ha de respondre davant de les denúncies particulars per cometre tres delictes de conducta indeguda en un càrrec públic.

Les denúncies tenen a veure amb les afirmacions que va fer Johnson en la campanya abans del referèndum del 2016 i després, quan va ser un dels principals defensors de la sortida del Regne Unit de la UE. Els britànics van decidir pel 52% dels vots abandonar el bloc.

«Durant tots dos períodes de temps, el demandat va mentir repetidament i va enganyar els britànics respecte al cost de pertà-nyer a la UE, va dir expressament, va donar suport o va interferir que el cost era de 350 milions de lliures per setmana», diu la denúncia contra Johnson.

En la seva resolució escrita, la jutge del districte Margot Coleman va assenyalar que les acusacions no estan demostrades, però va considerar que Johnson ha d'enfrontar-se a un judici. «Havent considerat tots els factors rellevants, estic satisfeta que aquest és un cas adequat per emetre les citacions requerides pels tres delictes», va indicar Coleman.

«Això significa que a l'acusat proposat se li demanarà assistir a aquest tribunal per a una vista preliminar i que el cas després serà enviat al Tribunal de la Corona per al judici», va afegir.

En les seves al·legacions al tribunal, els advocats de Johnson van dir que la denúncia va ser una estratagema amb finalitats merament polítiques. «Cap de les interlocutòries objecte de queixa es van produir en el curs de les obligacions directes parlamentàries o com a alcalde (de Londres) de Johnson, sinó en el curs de la campanya política», van subratllar els advocats.

D'altra banda, el ministre de l'Interior del Regne Unit, Sajid Javid, va confirmar que intentarà succeir Theresa May al capdavant del Govern, una cursa a la qual ja s'han sumat set dirigents més i que no es preveu que conclogui fins a mitjan juliol. «El meu missatge és simple. És l'hora de reconstruir la confiança, de trobar la unitat i de crear noves oportunitats per al nostre país», va declarar Javid en un vídeo divulgat a Twitter i en el qual ha cridat a tendir ponts per superar el caos polític actual.