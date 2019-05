L'opció preferida dels espanyols és un govern de coalició entre PSOE i Unides Podem

L'opció preferida dels espanyols per formar govern a l'Estat, amb un 34,1%, és una coalició entre PSOE i Unides Podem amb suport dels partits nacionalistes no independentistes, segons el CIS. En canvi, només un 7,9% té com a opció preferida un govern en solitari dels socialistes amb suports puntuals d'altres partits.

De fet, un 45% dels enquestats consideren que cal formar un govern de coalició entre diversos partits després del resultat del 28-A. La segona opció de govern amb més suports és un govern entre PSOE i Cs, amb un 24,5%. El baròmetre del CIS del mes de maig també apunta que un 16,1% preferiria un govern del PSOE, Unides Podem i els partits independentistes.

A banda, segons el CIS, el PSOE es manté com a opció preferida amb un 36,5% de la intenció de vot, un percentatge superior al suport obtingut el 28-A, i a molta diferència de la segona força. Cs se situa en segona posició amb un 16,3% i supera el PP en intenció de vot. Els populars se situarien com a quarta força amb un 11,4% per darrere d'Unides Podem amb un 12,3%.

El CIS publicat aquest dijous dona a Vox un 5,3% de la intenció de vot, un 4% a ERC i un 1,2% a JxCat.