La mesa del Senat suspèn Romeva i deixa ERC sense grup a la cambra

La mesa del Senat va suspendre ahir el senador pres d'ERC Raül Romeva sobre la base de l'article 384bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim) i amb l'aval dels lletrats de la cambra alta. La suspensió, a part de retirar-li el dret a Romeva, fa que ERC es quedi amb un membre menys dels necessaris per fer grup. Els republicans, a través de la seva cap de grup, la sallentina Mirella Cortès, han demanat un període de temps per resoldre el problema amb un senador que els prestaria Bildu.

Els quatre membres de la mesa del PSOE i els dos del PP van votar a favor de la suspensió mentre que el secretari de la mesa del PNB ho va fer en contra.

La mesa del Senat va adoptar ahir la decisió després de més d'una hora i mitja de reunió en la qual va estudiar l'informe dels serveis jurídics del Senat, que determina que «resulta indubtable» que la mesa de la cambra alta pot suspendre automàticament Romeva, tal com va fer divendres la del Congrés amb els diputats presos. La suspensió és amb caràcter retroactiu i té efectes des del moment de la constitució del Senat, el 21 de maig. La mesa del Senat també va acordar demanar un nou informe als lletrats del Senat perquè determinin les «repercussions concretes» de la suspensió en el funcionament de la cambra alta. La mesa es tornarà a reunir dimecres que ve.

Com a conseqüència de la suspensió, ERC es queda sense grup parlamentari propi, ja que va cedir quatre dels tretze senadors republicans a JxCat perquè pogués constituir-se com a grup. Així doncs, ERC es queda amb nou senadors -en té un d'EH Bildu- i no arriba als deu necessaris per tenir-ne de propi. La mesa va donar cinc dies a ERC perquè reformuli la composició del grup.

La suspensió va decidir-se després que es fes públic l'informe que va encarregar el president del Senat, Manuel Cruz, fa una setmana. Els lletrats determinen que la mesa del Senat pot suspendre automàticament Romeva i que és «competent» per donar efectivitat a la suspensió.

La suspensió s'ha fet sobre la base de l'article 384bis de la LECrim que l'estableix que pot aplicar-se quan la interlocutòria de processament sigui ferma i s'hagi decretat la presó provisional per un delicte relacionat amb bandes armades o individus terroristes o rebels. En aquest cas «el processat que estigués ostentant una funció o càrrec públic quedarà automàticament suspès». Aquest article és el que va usaR divendres el Congrés per suspendre Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull i el que va fer servir el jutge Pablo Llarena per suspendre els diputats al Parlament.