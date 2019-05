El Parlament insta el Govern a desplegar la fibra òptica pública per arribar a totes les capitals de comarca el 2020

El Parlament ha aprovat per unanimitat aquest dijous instar el Govern a continuar desplegant la xarxa pública de fibra òptica per disposar el 2020 d'un punt de presència efectiu a totes les capitals de comarca i el 2023 als municipis de més de 50 habitants. La moció aprovada aposta per garantir la cobertura a les zones d'activitat econòmica i educativa dels municipis esmentats així com impulsar mesures per fomentar el desplegament de xarxes 5G per la prestació de serveis de connectivitat intel·ligents, l'internet de les coses i els serveis avançats. En un altre punt aprovat, s'aposta per proporcionar "mecanismes necessaris" per garantir que tots els municipis de Catalunya puguin accedir a les ajudes estatals i de la Unió Europea en relació a la xarxa wifi pública.