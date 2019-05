El Parlament renova la mesa amb vots simbòlics de protesta

El ple del Parlament va avalar ahir que els diputats de Ciutadans Joan García i Laura Vílchez siguin els nous vicepresident segon i secretària tercera de la mesa, respectivament.

JxCat, ERC i la CUP van escriure a les paperetes els noms de l'expresidenta del Parlament presa Carme Forcadell –uns vots que van comptabilitzar-se com a nuls pel fet que avui no és ni tan sols diputada-, i també van votar-se l'expresident català Carles Puigdemont ( 4 vots), l'exconseller Antoni Comín (2 vots) o l'exconseller Romeva (1 vot).

Els comuns, per la seva banda, han votat diputades dones de diversos grups quan tocava triar la vicepresidència segona per denunciar la falta de paritat a la Mesa, segons van indicar a Efe fonts del grup.

En l'elecció de Joan García com a vicepresident segon, els vuit comuns van apostar per Noemí de la Calle i Marina Bravo (Cs), Elsa Artadi (JxCat), Najat Driouech (ERC), Assumpta Escarp i Alícia Romero (PSC), Maria Sirvent (CUP) i Esperança García (PPC). En culminar la votació, la diputada de Catalunya En Comú-Podem Susanna Segovia ha pres la paraula per criticar que, tot i els canvis de composició, la Mesa segueixi sense ni tan sols acostar-se a la paritat.

Finalment, García i Vílchez van obtenir cadascun 56 vots dels 131 emesos, per la qual cosa les candidatures de Cs, presentades després que José María Espejo-Saavedra abandonés el seu càrrec de vicepresident segon de la Mesa en obtenir un escó al Congrés a les recents eleccions del 28 d'abril, van ser les vencedores. García, fins ahir secretari tercer, ocuparà la posició del que fins fa poc ha estat el seu company de grup, mentre que Vílchez substituirà García a les tasques que portava a terme.

La votació a l'hemicicle va fer-se mitjançant una urna en la qual els diputats van dipositar paperetes en què constaven els noms del candidat votat. No es podia, per tant, votar contra els candidats presentats, sinó que només hi havia la possibilitat de presentar candidatures alternatives que aconseguissin més vots, cosa que ahir no va passar, com ja van avançar ahir els grups parlamentaris.

Joan García va néixer a Sabadell el 1975 i ha treballat per a l'empresa de telecomunicacions Orange com a cap de projectes de sistemes fins al 2015, quan va començar a exercir com a parlamentari, segons recull el web del Parlament. Laura Vílchez, per la seva part, també és originària de Sabadell, on va néixer el 1979, i és diplomada en ciències empresarials i màrqueting i secretària autonòmica de relacions institucionals del partit taronja a Catalunya.