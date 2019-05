Puigdemont i Comín denuncien el «tracte discriminatori» de l'Eurocambra

Els eurodiputats electes de JxCat Carles Puigdemont i Toni Comín han presentat una carta a la Defensora del Poble Europeu, Emily O'Reilly, per denunciar un "tracte discriminatori" de l'Eurocambra que dimecres va prohibir la seva entrar per fer les acreditacions provisionals dels nous membres de la institució. Els representants legals de l'expresident i l'exconseller també han enviat "una queixa formal" al president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, i al secretari general, Klaus Welle, per aquests fets, segons JxCat. En aquesta carta han demanat una còpia de la llista amb els noms dels noms dels eurodiputats electesque asseguren els van mostrar a l'entrada. També volen la "documentació on consti la prohibició" i "accés a la gravació de les càmeres de seguretat" com a "prova" dels fets.

Puigdemont també va denunciar al febrer a la Defensora del Pondre Europeu el veto de Tajani a la seva conferència amb el president Quim Torra al Parlament Europeu.



La prohibició a Puigdemont i Comín



El Parlament Europeu va prohibir dimecres a la tarda a Puigdemont i l'exconseller Comín entrar a la cambra i començar alguns dels tràmits per ser eurodiputats. Tots dos van obtenir un escó a les eleccions del 26-M i són eurodiputats electes, però no es van poder fer la fotografia oficial ni entrar a les instal·lacions, un pas que si van poder fer altres polítics escollits com José Ramón Baurzà de Ciutadans. Segons Puigdemont, l'ordre de vetar-los l'entrada la va donar el secretari general del Parlament Europeu.

Fonts del Parlament Europeu van confirmar que els nous diputats poden obtenir "una acreditació provisional per facilitar el seu accés al Parlament mentre no arriben les comunicacions oficials dels estats membres" amb la llista definitiva d'eurodiputats. Amb tot, des de la cambra asseguren que es reserven el dret a "no concedir cap facilitat fins a assegurar-se que la persona ha obtingut l'acta de diputat".



Petició de PP, PSOE i Cs



Arran d'això, PP, Cs i PSOE van demanar a Tajani que suspengui tots els permisos temporals als eurodiputats electes de l'Estat per evitar que Carles Puigdemont i Toni Comín puguin entrar a la cambra i tinguin una credencial sense haver recollit l'acta a Madrid, segons va poder saber l'ACN. Els tres partits van argumentar que a l'Estat espanyol encara no hi ha "llistat oficial" de diputats electes i que "no es pot acreditar cap diputat abans de recollir l'acta a Madrid".