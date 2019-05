S'entrega l'home que va filtrar el vídeo sexual de la dona que es va suïcidar a Madrid

La seu d'Iveco, on treballava la víctima

La seu d'Iveco, on treballava la víctima | EP

L'exparella sentimental de la treballadora d'Iveco que es va suïcidar dissabte passat després que es difongués un vídeo de contingut sexual seu entre els seus companys de treball s'ha entregat aquest dijous a la Guàrdia Civil, segons han informat fonts de l'Institut Armat.

El Jutjat d'Instrucció número 5 d'Alcalá de Henares ha obert aquest dijous unes diligències per investigar la difusió del vídeo sexual de la treballadora de la fàbrica d'Iveco.

A l'empresa, la setmana passada van començar a circular rumors que hi havia un vídeo sexual d'una companya i aquest finalment va arribar a la majoria dels treballadors, fent-se viral. L'esmentat vídeo també va arribar al marit de la víctima, que va patir una crisi d'ansietat.

Els companys de la dona han comentat que a causa de les pressions que estava patint per la difusió del vídeo, acabaria deixant la feina. Divendres va abandonar el seu lloc de treball abans d'acabar la seva jornada laboral i, un dia després, es va treure la vida.

La dona va parlar de la situació amb Recursos Humans de l'empresa, que li va dir que denunciés els fets, però ella no va voler fer aquest pas. Iveco ha assenyalat que va tenir coneixement del cas dijous passat i que va aplicar el protocol que té per aquests temes i va confirmar que es van posar a disposició de l'empleada perquè denunciés els fets. També li van oferir un canvi de lloc de treball o una baixa. «Ella ho va rebutjar tot», han assenyalat fonts de la direcció d'Iveco. Amb tot, des de l'empresa no tenien constància que la distribució del vídeo sexual hagués estat massiva.