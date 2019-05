Zapatero va oferir a ETA un òrgan comú per a Euskadi i Navarra

El Govern de José Luis Rodríguez Zapatero va oferir a ETA, durant les negociacions amb la banda, la creació d'un òrgan comú per a Euskadi i Navarra, la legalització de Batasuna, no detenir els etarres, alliberar De Juana Chaos i els altres presos malalts, posar fi a la doctrina Parot i solucionar el problema financer de la banda terrorista a través d'una organització internacional perquè deixessin d'enviar cartes d'extorsió. Així consta en les actes de la banda, després que s'aixequés, per part de l'Audiència Nacional, el secret del sumari sobre la investigació de la negociació entre l'Executiu socialista i ETA.

Aquesta documentació va ser confiscada a l'etarra Francisco Javier López Peña, Thierry, després de la seva detenció el 20 de maig del 2008 a Bordeus. Allà es relata des de la primera trobada mantinguda per Josu Ternera i Jesús Eguiguren, el juny del 2005 a Ginebra fins a les negociacions polítiques i tècniques que van dur a terme el Govern central i la banda, el PSE i Batasuna després de l'atemptat de la T-4. Les actes inclouen les reunions d'Oslo i les nou prèvies de Ginebra. Segons aquestes actes, en les negociacions, els dies 18 i 21 de maig del 2007, uns quants mesos després de l'atemptat –30 de desembre del 2006–, que va costar la vida a dues persones, l'Executiu de Zapatero va posar sobre la taula l'acord de Loiola, que preveia la creació d'un òrgan comú amb atribucions executives per a Euskadi i Navarra.