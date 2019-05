Ábalos aposta per incorporar membres de Podemos a l'Executiu

El coordinador del PSOE per als pactes postelectorals, José Luis Ábalos, no s'oposa a la incorporació de membres de Podem en el Govern de Pedro Sánchez, però va afirmar ahir que aquesta possibilitat, si es concretés, no seria una coalició de govern.

Ábalos va argumentar que la fórmula de la coalició tindria sentit si entre PSOE i Unidas Podemos sumessin majoria absoluta. El coordinador del PSOE creu que «té més marge un govern socialista per tirar endavant una agenda progressista sense els condicionaments que pot suposar una altra fórmula».

Ábalos va incidir que el PSOE considera Podemos «un soci programàtic prioritari» i va donar més importància a acordar amb ells «programes de transformació social que no presències en el govern». «Preferim parlar de què farem a parlar de qui ho farà», va resumir.