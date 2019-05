Bargalló anuncia que es revisaran els concerts educatius el gener de l'any que ve

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va anunciar ahir dos nous decrets per al gener, un per establir «criteris clau que permetin revisar els concerts educatius» i un altre d'admissió de l'alumnat per lluitar contra la segregació escolar.

Bargalló va fer aquestes declaracions ahir al matí en resposta a una interpel·lació parlamentària, en què va concretar que «hem de posar damunt de la taula uns elements clau que clarifiquin per què es concedeix un concert educatiu i per què es pot retirar», i per determinar l'admissió de l'alumnat. Els nous decrets «són necessaris al gener perquè s'obre un primer període de renovació de concerts educatius que caduquen», va dir Bargalló en referència amb els concerts educatius de l'etapa de primària, que vencen l'any que ve.