La CUP diu que els seus resultats són bons, llevat dels de l'àrea metropolitana

Eulàlia Reguant, membre de la Secretaria Nacional de la CUP, va qualificar ahir de «bons» els resultats de la formació a les eleccions municipals del 26 de maig llevat dels obtinguts a l'àrea de «la corona metropolitana», i va considerar necessari «iniciar una reflexió». «En aquest sentit, som conscients que es fa necessari iniciar una reflexió per poder aprendre tant d'encerts com d'errors, i per entendre què ha pogut provocar la caiguda de vots», va afegir. Reguant va atribuir els mals resultats a la «corona metropolitana» al fet que hi ha «una recentralització del poder», cosa que va afirmar que és «contraproduent» per al «municipalisme de la CUP». Reguant va afirmar que «les dinàmiques postelectorals» del 28-A han beneficiat ERC i el PSOE, i va reconèixer que la CUP no ha sabut «fer front a la retòrica republicana i al discurs d'implementació d'una república imaginària».