Els espanyols prefereixen un govern de coalició entre el PSOE i Podemos

El 45% dels espanyols consideren que cal formar un govern de coalició a l'Estat entre diversos partits després del resultat del 28-A, segons el CIS.

L'opció preferida entre els que aposten per una coalició és, amb el 34,1%, un pacte entre PSOE i Unidas Podemos amb el suport dels partits nacionalistes no independentistes.

La segona opció de govern amb més suports és un govern entre PSOE i Cs, amb el 24,5%. El baròmetre del CIS del mes de maig també apunta que el 38,2% dels espanyols considera que ha de governar el partit més votat i el 5,5% aposta per repetir eleccions.

A més, segons el CIS, el PSOE es manté com a opció preferida amb el 36,5% de la intenció de vot, un percentatge superior al suport obtingut el 28-A, i a molta diferència de la segona força. Cs se situa en segona posició, amb el 16,3%, i supera el PP en intenció de vot. Els populars se situarien com a quarta força, amb l'11,4%, darrere d'Unidas Podemos, amb el 12,3%. El CIS publicat ahir dona a Vox el 5,3% de la intenció de vot, el 4% a ERC i l'1,2% a JxCat.

A Catalunya, el 54,7% dels enquestats defensen que cal una coalició entre diversos partits i l'opció de Govern espanyol preferida és, amb el 49,4%, un govern del PSOE amb Unidas Podemos i també els partits independentistes. El 27,2% prefereix la coalició només dels socialistes i la formació lila. La coalició entre PSOE i Cs és la preferida per un 10%.

L'únic líder que aprova la valoració dels espanyols és Pedro Sánchez, amb una nota mitjana de 5,1. El pitjor valorat és el líder de Vox, Santiago Abascal, amb un 2,6. El segon més ben valorat és Pablo Iglesias, amb un 4,2, seguit d'Albert Rivera, amb un 4. Pablo Casado és puntuat amb un 3,2. Pel que fa a la campanya del 28-A, el 34,9% dels enquestats considera que hi va haver molta agressivitat i insults, i creuen que els candidats que ho han estat més són els del PP, seguits de Vox i Cs.

El CIS revela que el 41,8% dels espanyols aposta per no tocar l'Estat autonòmic i deixar-ho tal com està, una opció que és la majoritària en el conjunt del país i també entre els votants del PSOE, Unidas Podemos i Ciutadans.