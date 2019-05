El govern espanyol manté que ho té «tot a punt» per exhumar Franco el 10 de juny

La portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, ha afirmat que ho tenen "tot a punt" per exhumar les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos el 10 de juny i inhumar-lo al cementiri de Mingorrubio, a El Pardo. Celáa defensa que el procediment que ha seguit la Moncloa "té totes les garanties" però també avança que si el Tribunal Suprem decreta mesures cautelars i atura l'operació ho "respectaran". La família del dictador demana que es paralitzi l'exhumació per evitar "danys irreparables" per si, més endavant i quan entri en el fons de l'assumpte, el Suprem s'oposés al procediment i l'exhumació ja s'hagués executat.

La secció quarta de la Sala Contenciosa es reuneix dimarts vinent per abordar el recurs de la família i acordar o rebutjar les mesures cautelars. Segons avança 'La Razón', els magistrats s'inclinen per decretar les mesures i aturar cautelarment l'exhumació.