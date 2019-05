Guaidó assegura que les protestes al carrer continuaran

L'autoproclamat «president encarregat» de Veneçuela, Juan Guaidó, va assegurar dimecres en una entrevista que les protestes al carrer continuaran després que la segona ronda de converses amb el Govern del president veneçolà, Nicolás Maduro, a Noruega acabés sense acord. «Volem una solució al conflicte», va afirmar Guaidó a la cadena Fox Business. «No hi va haver un acord immediat, per la qual cosa l'opció que tenim és seguir als carrers», va assegurar. Els primers contactes a la capital noruega van fer-se en un context de màxima discreció entre emissaris de confiança de Maduro i Guaidó. Llavors no van parlar directament, sinó a través dels mediadors noruecs.