L'Eurocambra suspèn temporalment les acreditacions dels electes espanyols

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va donar instruccions ahir perquè se suspenguin les acreditacions temporals als eurodiputats espanyols, i s'anul·lin les que ja han estat emeses, fins que les autoritats espa-nyoles enviïn una llista oficial dels electes.

Això és el que va comunicar Tajani als caps de les delegacions del PP, el PSOE i Ciutadans (Esteban González-Pons, Iratxe García i Javier Nart), que ahir van presentar una petició en aquest sentit.

En la seva resposta, a la qual va tenir accés Europa Press, el president de la Cambra assumeix que, segons l'email que li van enviar els tres espanyols, «aquesta pràctica administrativa» de donar acreditacions temporals «pot causar pertorbacions polítiques a Espa-nya, on els resultats electorals encara no són definitius i el recompte continua», per la qual cosa les suspèn «per evitar qualsevol tipus d'interferència en un procediment nacional».

El PP, el PSOE i Cs van demanar aquesta suspensió després d'un incident amb l'expresident català Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín.

A cap dels dos polítics se'ls va permetre entrar al Parlament Europeu per recollir la seva acreditació temporal. El personal que supervisava les llistes va dir que hi havia instruccions de no deixar-los entrar, però no va donar-ne més detalls.

No obstant això, altres electes, com José Ramón Bauzá, de Ciutadans, Juan Ignacio Zoido (PP), Diana Riba (ERC) i Pernando Bar-rena (EH Bildu) sí que havien pogut entrar a l'Eurocambra. Després que l'incident es fes públic, el PP, el PSOE i Ciutadans van demanar que se suspenguessin totes les acreditacions temporals, per la qual cosa les d'aquests també queden suspeses.

En la seva resposta, Tajani explica que, com sempre ha fet, el Parlament Europeu concedeix una autorització temporal sobre la base d'informació no oficial dels Estats membres, si bé aquesta acreditació només és definitiva quan arriba la llista oficial dels elegits. A més, Tajani aclareix que «aquesta pràctica administrativa no té efectes legals i no dona lloc a cap dels drets que té un parlamentari». El president del Parlament Europeu recorda, en aquest sentit, que «correspon a les autoritats nacionals, i no al Parlament Europeu, determinar declarar els resultats finals de les eleccions».

Segons explica, aquesta acreditació temporal és una pràctica purament administrativa que el Parlament porta a terme amb els nous electes per facilitar-los l'assumpció de les seves noves tasques i que puguin estar operatius a temps de la sessió constitutiva de l'Eurocambra, el 2 de juliol. Això inclou donar als nous eurodiputats accés a unes instal·lacions inicials, així com una passada temporal, un kit d'informació de benvinguda i alguns formularis administratius.



Queixa formal

Els representants legals de Carles Puigdemont i Antoni Comín, números u i dos de JxCat en les dar-reres eleccions europees, van enviar una queixa formal a l'Eurocambra pel «tracte discriminatori que van patir» ahir.

Puigdemont i Comín, a través dels seus representants, van enviar cartes de protesta al president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, i al seu secretari general, Klaus Welle, en què denuncien el «tracte discriminatori que van patir» quan se'ls va impedir l'entrada per «iniciar els tràmits, tal com van fer altres eurodiputats electes», van informar fonts de JxCat.

En la carta a Welle, segons JxCat, també es demana una còpia de la llista amb els noms dels eurodiputats electes que els van mostrar a l'entrada, així com documentació on consti la prohibició, i es reclama accedir a la gravació de les càmeres de seguretat que proven tot el que va passar dimecres a la tarda.

Puigdemont i Comín també van enviar una carta de protesta a la defensora del poble europea, Emily O'Reilly.



Jurar la Constitució

Per poder ocupar els seus seients, Puigdemont i Comín hauran de jurar la Constitució i recollir l'acta, fet que –segons la Junta Electoral Central espanyola i el servei jurídic del Parlament Europeu– només es pot fer presencial i personalment a Madrid, on podrien ser detinguts.

Segons van indicar fonts de l'Eurocambra a Efe, els nous eurodiputats reben una acreditació provisional per facilitar l'accés a la seu parlamentària mentre no arriben les comunicacions oficials dels Estats membres confirmant els eurodiputats de cada país.

«L'acreditació està supeditada a la recepció de les notificacions oficials de les autoritats nacionals contenint la llista oficial de diputats», van afegir aquestes fonts.



Vox hi està d'acord

El portaveu de Vox al Congrés dels Diputats, Iván Espinosa de los Monteros, va assegurar que és «justificable» que el Parlament Europeu hagi impedit a l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín entrar a la seva seu a Brussel·les per tramitar l'acreditació temporal que es dona als nous eurodiputats. «Crec que és l'aplicació del reglament intern. Em sembla bé», va afirmar el dirigent de Vox en una entrevista concedida a TV1 i recollida per l'agència de notícies Europa Press.