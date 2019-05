Maragall posa fil a l'agulla en la negociació amb Colau per Barcelona

El candidat d'ERC a l'Alcaldia de Barcelona i guanyador de les eleccions, Ernest Maragall, va assegurar que enviava ahir mateix a BComú una primera proposta de pacte sobre «el marc d'acord de ciutat» en el qual treballar, i que va descriure com una declaració de principis que inclou els eixos principals que haurà d'abordar la negociació. Ho va dir en declaracions a la premsa al Parlament i, preguntat per si aquest primer document està vinculat a un pacte de govern, el republicà va insistir que es tracta d'un primer posicionament al qual hauran de seguir molts documents de treball que aprofundeixin i reflexionin sobre els principis recollits en el text.

«Tenim en marxa els contactes amb BComú per posar en marxa els respectius equips negociadors. Espero una concreció positiva en els propers dies», i va explicar que no faran públic el contingut d'aquesta primera proposta de pacte fins que arribi als comuns, encara que inclou objectius en l'àmbit social, de drets i llibertats, més vinculat al procés sobiranista.

En relació amb la possibilitat que Maragall i l'alcaldessa en funcions i segona en les municipals, Ada Colau, puguin dividir-se l'alcaldia –la meitat del mandat seria un alcalde i la segona meitat, l'altre–, el republicà va dir que és «imprudent i immadur parlar d'una altra cosa que no sigui la posada en marxa de les negociacions». Sobre l'oferta del líder del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, i del líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, per explorar una majoria alternativa per evitar que sigui alcalde Maragall, va dir que veu «inversemblant» aquesta possibilitat, però tampoc no ho va atribuir a cap tipus de pressió sobre ERC.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar que «deixin d'intentar arrossegar» els comuns a un pacte en clau nacional, i va insistir que la millor opció per a la ciutat és un tripartit progressista amb ERC i PSC: «Que sigui impossible en absolut no està escrit enlloc», va afirmar. «No permetré que Barcelona se supediti a l'independentisme o a l'antiindependentisme, ni als interessos de partit», va avisar en declaracions a TV3. Colau va recordar que republicans i socialistes estan pactant «a moltes ciutats» del territori català, i ja han governat junts durant quatre anys a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per aquest motiu, considera que és factible que enteses d'aquestes característiques es puguin traslladar a l'Ajuntament de la capital catalana, i va demanar «paciència» perquè «les converses acaben de començar».

Sobre l'oferta de Manuel Valls, que ha posat els seus sis regidors a disposició de facilitar una eventual investidura de Colau perquè governin comuns i socialistes, la líder de Barcelona en comú va admetre que l'ha «sorprès». No obstant, va remarcar que el 26-M «més del 60% dels barcelonins van votar forces progressistes i d'esquerra», per la qual cosa, segons el seu parer, els acords s'han de fer en clau ideològica, i no per majories partidàries o contràries a la independència de Catalunya.

L'exprimer ministre francès i candidat a l'Ajuntament, Manuel Valls, va insistir ahir que els sis regidors de la seva candidatura van acordar oferir-se «sense condicions» a comuns i PSC per evitar un govern independentista a la ciutat, inclosos els tres que formen part de Cs. Valls va destacar que preferiria haver pogut tancar un acord de govern amb Jaume Collboni, però va recordar que aquesta aliança «no suma». Així, havent-hi només dues opcions, un govern independentista o facilitar una investidura de Colau, creu que cal optar pel «mal menor»: un govern de Colau.