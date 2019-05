La mesa del Congrés denega a JxCat disposar de grup parlamentari

La mesa del Congrés va acordar ahir avalar la proposta d'ERC per tenir grup parlamentari, en la composició del qual no figura Oriol Junqueras, i va negar la de JxCat perquè no compleix els requisits que estableix el reglament de la Cambra.

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, va comparèixer davant els mitjans després de la reunió de la mesa i va dir que JxCat ni té el mínim de 15 diputats per formar grup, ni, tot i tenir-ne més de cinc, excedeix el 15% dels vots de Catalunya en les darreres eleccions generals.

La mesa també va rebutjar la petició que dimecres van registrar diputats de JxCat i d'EH Bildu perquè s'ampliés el termini de formació dels grups, en el qual al·legava la «inseguretat jurídica» que provoca, segons el parer de la formació catalana, que al Congrés no s'hagi delimitat l'abast de la suspensió dels diputats presos. Volia saber JxCat si podia comptar amb els tres diputats presos de la seva formació, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, i dilucidar per tant si proposava crear un grup amb set parlamentaris.

Però la mesa ho va rebutjar, com va destacar Batet, perquè «no hi ha inseguretat jurídica», com ha quedat demostrat amb l'escrit d'ERC, segons l'argumentació de Batet.