Moren set persones en el naufragi d'un vaixell a Budapest

Set persones van morir i 21 més van desaparèixer després del naufragi d'un vaixell al riu Danubi al seu pas per la capital d'Hongria, Budapest, segons un balanç divulgat per les autoritats, que admeten que les esperances de trobar més supervivents són «mínimes». El vaixell, en què viatjaven 30 turistes sud-coreans, tres guies i dos tripulants hongaresos, va topar amb una altra embarcació a les 9 del vespre a prop de la zona del Parlament i es va enfonsar al riu, on va desplegar-se un operatiu de cerca. La Policia va tallar la ruta entre els ponts de Margarita i Isabel. «No m'atreveixo a dir que no hi ha esperances, però sí que les oportunitats són mínimes» de trobar supervivents, va admetre un responsable del servei d'emergències.