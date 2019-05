Torra anuncia que el Govern aprovarà mesures per adequar-se a la Reforma Horària

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que el Govern aprovarà al Consell Executiu de dimarts que ve diverses mesures per adequar-se als objectius de la Reforma Horària.

Durant la constitució de la Comissió de seguiment del Pacte per a la Reforma Horària, aquest divendres al matí a l'auditori de Palau, Torra concretat que el Govern prepararà un decret llei de cara al segon semestre del 2019 on es compromet a no convocar actes públics més tard de les 18:00 hores, i evitar sopars de representació institucional.

L'executiu també aposta per organitzar esmorzars i dinars "més saludables", i tancar els edificis públics no més tard de les 20:00 hores, a més de fomentar el teletreball.

Torra ha afegit que una de les accions també serà evitar convocar reunions més tard de les 16:00 hores i que acabin abans de les 18:00 hores, així com garantir el dret a la desconnexió digital en assumptes laborals, i fomentar el teletreball com a sistema d'organització flexible a l'administració pública. Les mesures s'aniran incorporant de manera "progressiva".

A l'acte també hi han participat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, així com el director de l'Oficina per a la Reforma Horària del Departament de la Presidència, el manresà Alexis Serra. Budó ha apostat perquè tots els departaments del Govern dissenyin polítiques per afrontar els canvis, i Puigneró s'ha conjurat perquè Catalunya lideri "el canvi digital" amb "intel·ligència".