Aragonès reclama un retorn al diàleg a partir de la declaració de Pedralbes

El vicepresident català i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va demanar ahir al Govern del PSOE que abandoni la «paràlisi», «venci l'immobilisme» i reprengui el diàleg amb Catalunya, com preveu la declaració que tots dos executius van pactar al Palau de Pedralbes el 20 de desembre del 2018.

En una conferència en la 35a Reunió del Cercle d'Economia de Sitges, i per tant davant un aforament format majoritàriament per empresaris i directius, Aragonès va dir que existeix un conflicte «entre la legitimitat democràtica i la legalitat vigent» i que aquesta situació «pot aguantar un temps, però no indefinidament».

Per a Aragonès, els governs català i espanyol tenen «l'obligació de vèncer l'immobilisme, sortir de la zona de confort» i reprendre una etapa de diàleg i negociació política per solucionar el problema.



Acord polític

Aragonès va remarcar, en aquest punt, que els dos governs ja tenen un instrument per treballar en aquesta solució política, com és l'anomenada declaració de Pedralbes, que va sorgir després de la reunió que van mantenir en aquest palauet de Barcelona Pedro Sánchez i Quim Torra el 20 de desembre del 2018.

El text reconeix l'existència d'un conflicte i la recerca d'un diàleg efectiu per vehicular una proposta política. «És l'únic acord polític que des de l'Estatut hi ha hagut entre l'Estat i Catalunya».