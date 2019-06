El Govern prohibirà fumar dins dels vehicles privats i a les parades de transport públic

El Govern català farà una nova Llei d'Addiccions, que espera que pugui entrar en vigor d'aquí a un any, que prohibirà fumar dins dels vehicles privats, tant si hi viatgen nens com si no, i a les instal·lacions esportives i parades de transport públic a l'aire lliure. L'anunci el va fer ahir la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, acompanyada pel jugador de l'NBA Ricky Rubio, la mare del qual va morir d'un càncer de pulmó i que protagonitza una campanya orientada als joves des de la Fundació Ricky Rubio. La mesura de restringir encara més els espais on fumar s'explica pel fet que el 2018 s'ha trencat la tendència al descens del nombre de fumadors a Catalunya.