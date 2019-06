El Likud de Netanyahu reforça els seus suports de cara a les eleccions

El Likud del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, podria formar un Govern en majoria sense la necessitat de coalitzar-se amb Yisrael Beitenu en cas que les eleccions se celebressin ara, segons un sondeig recollit per la premsa local. El Parlament israelià va aprovar dimecres la seva dissolució i la convocatòria d'eleccions anticipades després que Netanyahu no aconseguís un acord per formar un Executiu a causa de les seves diferències amb el líder de Yisrael Beitenu, Avigdor Lieberman. Segons el sondeig, recollit pel diari israelià Maariv, el Likud obtindria 37 escons, per davant de l'opositor Partit Blau i Blanc, que n'aconseguiria 33.