Maragall afirma que les negociacions amb Colau són «prioritàries»

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, va situar ahir la negociació amb la cap de llista de BComú, Ada Colau, com a prioritat en les converses que ha de mantenir per esdevenir alcalde de Barcelona. Maragall va apuntar-ho després de la primera reunió que els dos equips d'ERC i BComú van mantenir a Barcelona al llarg del matí, i de les dues reunions que va celebrar a Soto del Real primer amb Oriol Junqueras i després amb el cap de llista de JxCAT, Joaquim Forn, i la número dos, Elsa Artadi, que li van transmetre el «suport ferm», va dir, a la llista més votada. A les portes del centre penitenciari, Maragall va denunciar «l'operació d'Estat» que s'ha articulat per part del PSC, Cs i PP per impedir la seva investidura mitjançant suports gratuïts a BComú perquè ocupi l'alcaldia.

D'altra banda, la candidata de BComú a l'alcaldia, Ada Colau, va instar ahir ERC i PSC a assumir la «responsabilitat històrica» de fer un govern tripartit d'esquerres a Barcelona. Colau va insistir en un article a El Periódico en l'aposta per aquesta opció, tot i que ERC i PSC es continuen vetant mútuament. Colau va demanar-los fer un «gran pacte ampli» i, malgrat el context «convuls», va reclamar a ambdós partits «superar els vetos». A més, en el text l'alcaldable dels comuns va reiterar que «en cap cas» iniciarà una negociació per fer un acord amb JxCat o Manuel Valls. Així, Colau tanca la porta al pacte proposat per l'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, que inclou BComú i JxCat. Colau, però, no aclareix si es presentaria a la investidura.