Quants diners gasta Espanya en Defensa?

Espanya celebra aquest dissabte el Dia de les Forces Armades per commemorar als militars que dediquen els seus dies a protegir el país. Com ja és habitual, amb l'arribada d'aquesta celebració molta gent comença a qüestionar les despeses que el país dedica a celebrar aquest dia i en general els diners que es destina a armament.

Després de la pujada del 11% el 2018 respecte a l'any anterior, els pressupostos generals de l'Estat (PGE) de 2019 van congelar pràcticament la despesa en Defensa. I és que aquest any només es dedicarà a aquest ministeri un 1,6% més que en l'última partida, el que en xifres es tradueix en 8.537.000 d'euros.

Encara que sembli una xifra desorbitada, el seu pes en el muntant total dels comptes públics de només el 2,3% de la despesa total, idèntic al de 2018.

Però la dotació dels PGE serà només una de les partides que el Ministeri de Defensa rebi aquest any. Com ja és habitual, la resta de despeses per a les operacions de manteniment de la pau s'aniran finançant amb càrrec al Fons de Contingència.

De fet, el Consell de Ministres va aprovar el març passat un crèdit de 550 milions d'euros d'aquest fons per a finançar les missions dels militars a l'exterior. S'espera que en els propers mesos el Govern aprovi una nova partida per al ministeri que fins ara dirigia Margarita Robles.

Espanya, a la cua en despesa militar

No obstant això, encara que aquestes xifres semblen molt exagerades, es queden molt petites si les comparem amb les que destinen en armament altres països.

Estats Units i la Xina segueixen al capdavant pel que fa a despesa en armament militar. Segons l'Institut Internacional d'Estudis per a la Pau d'Estocolm (SIPRI), aquests països van destinar el 2015 ni més ni menys que 533.000 i 191.000 milions d'euros, respectivament.

Aquestes despeses sí que es disparen quan els comparem amb el tercer país de la llista que més destina a despeses militars: Aràbia Saudita. Aquí es van destinar l'any passat 77.000 milions d'euros en armament.

Després dels atemptats de París, França i Regne Unit ja van anunciar que incrementarien la seva despesa en defensa i seguretat per lluitar contra l'Estat Islàmic. Així i tot, aquests països ja es colaven des de fa anys en la llista dels 10 que més diners destinen a despeses militars.



Els països que més tant per cent del PIB destinen



Si comparem els països que més milions destinen en armament amb els que més tant per cent del seu PIB dediquen a aquestes despeses, els resultats són molt diferents.

Així, aquí no ens trobem amb grans potències mundials com els Estats Units o la Xina, sinó amb petits països com l'Iraq o Algèria, els quals destinen un 9,1% i 6,2% del PIB, respectivament.

Aquí destaquen països empobrits com Azerbaidjan, Armènia o Namíbia, els quals dediquen una gran part de la seva economia a qüestions militars.

No obstant això, en aquesta llista si repeteixen dos grans països: Aràbia Saudita i Rússia. El primer se situa al capdavant amb un 13,7% del PIB. El país de Putin es queda una mica més lluny, amb un 5,4% del PIB.