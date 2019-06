Torra demana a Pedro Sánchez que alliberi els presos independentistes

El president de la Generalitat, Quim Torra, va enviar ahir una carta al cap del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, per demanar que emprengui les «accions necessàries» per alliberar els presos independentistes. Tor-ra també li reclama que obri una investigació per «depurar responsabilitats», i l'insta a complir la comunicació del grup de treball de l'ONU.

La consellera de Presidència, Meritxell Budó, va explicar –en una roda de premsa al Palau de la Generalitat, ahir al matí, i després del Consell Executiu extraordinari monogràfic– que el Govern també ha sol·licitat a la Fiscalia General de l'Estat que reconegui el dret efectiu dels «presos polítics» d'obtenir una indemnització i altres reparacions.

«El Govern de l'Estat està interpel·lat a dur a terme el que la comunicació del grup de treball de l'ONU demana: la llibertat dels presos polítics i, de forma extensiva, la resta de persones privades de llibertat per aquests motius», diu la carta que Torra va enviar ahir al matí a la Moncloa. Segons la missiva, el Govern espanyol estarà desestimant les seves obligacions com a poder públic si no compleix les consideracions de l'informe de les Nacions Unides. La consellera Budó va advertir Sánchez que, si obvia el dictamen, l'ONU prendrà les «mesures pertinents» i l'informe arribarà al Consell i a l'Alt Comissionat dels Drets Humans.

Torra també demana a Sánchez que insti la Fiscalia General de l'Estat i l'Advocacia de l'Estat a emprendre les «accions necessàries» perquè els responsables de la «vulneració flagrant» dels Drets Humans responguin pels seus actes. «Cal una investigació per depurar les responsabilitats», subratlla el president al text.

A la roda de premsa, Budó va afegir que el Govern també insta Sánchez a demanar que Fiscalia i Advocacia donin un compliment «efectiu» a les demandes d'alliberar els «presos polítics» que fa el grup de l'ONU, i a reconèixer el seu dret a ser indemnitzats i reparats.

La consellera també va destacar que Torra ha reclamat que Sánchez obri una investigació «exhaustiva i independent» de les circumstàncies al voltant de la privació «arbitrària» de la llibertat dels dirigents empresonats, a més d'instar el president espanyol en funcions a difondre la comunicació sobre l'informe de l'ONU «per tots els mitjans possibles».

El Govern també va comunicar al ministeri de Justícia l'acord de Govern pres ahir al matí, sobre la petició a la Fiscal General de l'Estat de promoure davant el Suprem la llibertat «immediata» dels presos.

Torra va anunciar dimecres a la tarda que el Govern instaria avui la fiscal general de l'Estat, a través del fiscal superior de Catalunya, a retirar totes les acusacions contra els presos polítics i a demanar-ne la llibertat immediata, després de l'informe de l'ONU. El president va remarcar que Espanya «dilapida tota credibilitat democràtica» amb l'ús «indiscriminat i parcial» de les institucions i poders de l'Estat.