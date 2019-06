Collboni aposta pel pacte amb Ada Colau per «posar Barcelona fora del conflicte»

L'alcaldable del PSC per Barcelona, Jaume Collboni, va assegurar ahir que només negociarà amb els comuns un possible pacte de govern a la ciutat, amb la finalitat de configurar un Ajuntament que estigui al servei de la ciutadania i no del «conflicte», com plantegen els independentistes. «Nosaltres pensem que aquest govern municipal ha de ser ampli, d'esquerres i progressista, i que no subordini la ciutat al conflicte. Hem de posar l'Ajuntament al servei de la gent i de l'economia, i no del conflicte polític», va afirmar Collboni en declaracions als periodistes a Sitges, on va assistir al Cercle d'Economia.

Cs només negociarà amb el PSC

D'altra banda, la portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, va insistir en el fet que els regidors de la seva formació a Barcelona només estan disposats a un acord amb Collboni. «Els regidors de Cs «serviran per impedir que hi hagi un alcalde independentista o populista», va afirmar.

Per aquest motiu, estarien disposats únicament a arribar a un acord amb Collboni, això sí, condicionat al fet que defensi «la igualtat i la unió de tots els espanyols». «Valls ha deixat molt clar per a què serviran els seus escons», va apuntar Roldán, dies després que l'exprimer ministre francès, que es va presentar a l'alcaldia de Barcelona amb el suport de Cs, s'oferís a Ada Colau i Jaume Collboni, sense condicions, per evitar una alcaldia independentista.



Recuperar el diàleg amb l'Estat

Els partits també van palar ahir sobre la proposta del vicepresident del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, de recuperar el Pacte de Pedralbes, és a dir, tornar a la taula de diàleg amb l'Estat espanyol. Collboni va donar ahir poca credibilitat a les paraules d'Aragonès. El socialista va assegurar que «hi ha dirigents d'ERC que venen a fer el discurs per agradar a l'audiència» i va remarcar que alhora «tomben els pressupostos de l'estat» que eren «els més socials i positius per Barcelona».

I per a Ciutadans, el Pacte de Pedralbes demostra «les concessions de Sánchez al separatisme». Roldán va apuntar que «és una vergo-nya» que Sánchez «s'empassés els mantres del separatisme, un a un».