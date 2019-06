Cuixart insta l'Estat espanyol a no situar-se «fora dels valors de l'ONU»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va instar ahir l'Estat espanyol a «elegir» entre ser una democràcia consolidada, apostant pel diàleg, i «situar-se fora dels valors universals que regeixen les Nacions Unides», en una carta que va enviar als socis de l'entitat.

Cuixart reacciona així a l'informe del grup de treball de Nacions Unides que considera arbitrari l'empresonament dels líders independentistes jutjats al Tribunal Suprem, pocs dies abans que el cas quedi vist per a sentència. El govern espanyol va lamentar l'informe, que va considerar «especialment greu» en un moment com aquest, perquè podria ser interpretat «com una interferència en un procés penal en marxa».

En el seu informe «l'ONU diu allò que Espanya no vol escoltar per por de la paraula», exposa el líder d'Òmnium, per al qual la Fiscalia demana 17 anys de presó pel seu paper en el procés. Després de recordar que, fa tres anys, «França va complir una resolució similar alliberant un activista polític», Cuixart va instar l'Estat a escollir «si vol ser una democràcia consolidada i estrènyer la mà estesa al diàleg o situar-se fora dels valors universals que regeixen les Nacions Unides».