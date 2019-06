Garcia-Page: "Els independentistes es pleguen a Sánchez o el president serà més implacable amb ells"

El president de Castella-La Manxa, Emiliano García-Page, ha avisat en una entrevista a 'El Mundo' que "els independentistes es pleguen a Sánchez o el president serà més implacable amb ells" i ha assegurat que "a aquestes alçades" el president del govern del govern espanyol "s'ha convençut que l'independentisme no és fiable". "Ells estan en un sisme, no controlen el seu propi moviment. No els queda més remei que seguir donant voltes als cavallets, no poden parar-ho tot però tampoc poden avançar", ha assenyalat el president manxec, que en les eleccions de diumenge passat va obtenir la majoria absoluta. Sobre la salutació entre Sánchez i Junqueras al Congrés de DIputats, García-Page assegura que el dirigent republicà "portava mesos assajant-ho". "Què faràs quan et venen a saludar? Què hauria fet Rajoy? Tots sabem que l'hauria saludat i jo ho hauria elogiat", ha dit.

El president manxec sosté que la legislatura que ara arrenca després de les eleccions del 28 d'abril "ha de servir perquè els independentistes perdin l'esperança". "Perquè la seva esperança és embaucadora", afegeix García-Page, que aposta perquè el conjunt dels espanyols "s'esforcin per reconciliar l'estat d'ànim amb la societat catalana".

En l'entrevista, el dirigent del PSOE no aclareix amb quins suports pot comptar Pedro Sánchez per ser investit president del govern però avança que intentaran que "sigui el que tingui menys cost" per al govern i per a l'Estat i també afirma que els independentistes "no estan a tir com semblava a la nit electoral". "Les desgràcies del PP i la rebaixa de les expectatives de Vox han fet que l'èxit del PSOE sigui més gran. Portem massa temps que a Espanya deu diputats decideixen més que 100", defensa.

D'altra banda, el president manxec, situat anteriorment en una corrent contrària a Sánchez dins al PSOE, ha destacat que durant el mandat del president espanyol ha posicionat l'Estat a l'estranger i s'ha erigit "com a dirigent internacional" i ha aplaudit l'executiu que va formar després de la moció de censura. "Va caure molt bé, de raonable altura", l'ha definit.

Per contra, creu que la gestió de la crisi immigratòria li ha faltat "distància sensata i correcta". Sobre la decisió de l'Aquarius, considera que "no va ser fruit d'una decisió raonada sinó d'una aproximació sobtada i que després es va veure desmentida per la realitat dels següents vaixells". "Són pecats de joventut", ha resumit.