La presidenta del PP de Vigo presenta la dimissió

? La fins ara presidenta i portaveu municipal del Partit Popular de Vigo, Elena Muñoz, va anunciar la seva renúncia a tots dos càrrecs, motivada pels resultats electorals de diumenge passat, quan el PP va obtenir només quatre dels 27 regidors. «Em considero una privilegiada per haver tingut l'oportunitat de treballar per Vigo, però en política, si no es compleixen els objectius, cal prendre decisions», va sentenciar Elena Muñoz després de la junta local. Per a Muñoz, «ha arribat el moment de marxar» i va dir que el partit «té els seus mecanismes per afrontar aquestes situacions».