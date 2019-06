El preu de la llum cau el 4% per l'enfonsament del cost del gas

El preu de la llum ha baixat el maig el 4% per l'enfonsament del preu del gas i l'increment de l'energia eòlica i de la nuclear, segons revela un informe del Grup ASE. El cost de l'electricitat en el mercat majorista (conegut com a pool) va tancar el maig a 48 euros el megawatt hora.

La xifra representa una rebaixa del 4% el mes d'abril i de l'11,9% respecte al maig de l'any passat. Malgrat la reducció, la consultora energètica considera que encara és un preu elevat, ja que està el 12,4% per sobre de la mitjana dels últims cinc anys (43,07 euros el megawatt hora).

Els analistes del Grup ASE incideixen que el factor més important a favor de la rebaixa en el preu de la llum ha estat la generació dels cicles combinats. El gas, el combustible que utilitzen com a matèria primera i que representa el 70% del seu cost de producció, ha baixat el 40%.

Mentre que l'any passat el preu del gas es cotitzava en el mercat de futurs a 22 euros el megawatt hora, ara es mou entorn de 12 euros el megawatt hora. Una important retallada que el situa en els nivells que registrava fa tres anys, estableix l'informe.



L'eòlica i les centrals nuclears

Altres factors que han influït en el descens del preu de la llum el mes de maig han estat els volums d'electricitat generada a través del vent i mitjançant centrals nuclears. Les plantes eòliques han produït el 42% més d'energia que el maig del 2018 i el parc nuclear ha incrementat la seva participació el 7% en relació amb l'any passat.

Per contra, la producció de les plantes tèrmiques que funcionen amb carbó han patit una reculada important. L'ús d'aquesta tecnologia s'ha encarit molt a conseqüència del pagament dels drets d'emissió de CO2 (el mecanisme impulsat per la Unió Europea per frenar les emissions de gasos contaminants) i només ha generat l'1,8% de l'electricitat durant el maig. Una xifra que està molt per sota del 12% que va representar l'any passat. Els mercats de futurs anticipen que el cost de la llum continuarà baixant a l'estiu.