La Fiscalia impugna el recurs dels condemnats d'Altsasu i accepta que no va haver-hi terrorisme

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha impugnat el recurs de cassació presentat pels vuit condemnats d'Altsasu però renuncia a presentar un escrit propi.

El passat 16 d'abril, la fiscalia ja va confirmar que no presentaria recurs, el que suposa que renuncia a la via del terrorisme i accepta la via de l'Audiència Nacional, que va considerar que els fets van ser constitutius de delictes contra agents de l'autoritat, lesions, desordres públics i amenaces. Per tant, impugnant els recursos de la defensa, el ministeri públic el que vol és que es confirmin les penes de fins a 13 anys que va imposar l'Audiència Nacional.

El fiscal considera que hi ha "prova suficient" per acreditar "l'agressió" que van patir els dos guàrdies civils fora de servei i les seves parelles. En el seu dictamen, a més, el fiscal considera que les lesions venen agreujades per "motius ideològics" per la consideració de ser agents de la benemèrita.