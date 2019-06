El Govern xinès diu que la repressió a Tiananmen va ser la decisió «correcta»

El ministre de Defensa xinès, Wei Fenghe, va assenyalar que la sagnant repressió contra els manifestants al voltant de la plaça de Tiananmen, a Pequín, fa 30 anys va ser una decisió «correcta», i va al·legar que des de llavors s'ha aconseguit mantenir l'«estabilitat al país. «Tothom està preocupat per Tiananmen 30 anys després», va afirmar Wei. «En els últims 30 anys, la Xina ha viscut molts canvis. Creieu que el Govern es va equivocar amb la gestió del 4 de juny? Hi va haver una conclusió sobre aquest incident: el Govern va ser decisiu per acabar amb la inestabilitat», va afegir.