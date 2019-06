JxCat designa Laura Borràs per trobar-se amb el Rei després del veto del Suprem a Jordi Sànchez

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha comunicat aquest dilluns al rei Felip VI la llista de representants dels partits que aniran a la ronda de contactes que ha de fer el monarca abans de designar un candidat a la investidura. Els partits aniran a La Zarzuela de menor a major en els pròxims dies, tret d'ERC i Bildu, que no hi envien cap representant. JxCat ha designat Laura Borràs com a substituta de Jordi Sànchez, a qui el Tribunal Suprem ha prohibit la sortida del centre penitenciari de Soto del Real per assistir a la ronda. El monarca ha de fer públic ara el calendari de les reunions.

La ronda de contactes del Rei amb els representants que designin els grups del Congrés és d'obligat compliment abans d'una investidura. L'article 99 de la Constitució estableix que "després de cada renovació del Congrés dels Diputats, i en la resta de supòsits constitucionals en que procedeixi, el Rei, prèvia consulta amb els representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària, i a través del president del Congrés, proposarà un candidat a la presidència del govern".

JxCat ha anunciat que la seva portaveu al Congres, Laura Borràs, assistirà a la ronda de contactes de Felip VI a La Zarzuela en substitució del cap de llista de la formació, Jordi Sànchez, a qui el Tribunal Suprem ha denegat la petició de sortida de la presó per poder assistir a la trobada amb el monarca. ERC i Bildu ja han anunciat que no hi assistiran. Els republicans no hi ha acudit històricament i menys després que el monarca es negués a rebre l'expresidenta de Parlament, Carme Forcadell, després de la seva elecció per part de la cambra catalana.

La Zarzuela ha d'establir ara l'ordre de les reunions del rei amb PRC, CC, Compromís, Na+, PnB, JxCAT, IU, Marea, En Comú Podem, Vox, Cs, PP i PSOE.