Els Mossos alerten de «l'estafa del fals advocat»: en què consisteix?

Els Mossos d'Esquadra han alertat d'una nova tècnica per robar diners a la gent a través de trucs. Es tracta de l'«estafa del fals advocat», que com la majoria d'enganys busca gent gran com a víctimes.

Les autoritats descriuen aquesta estafa en diversos passos: primer de tot, els estafadors truquen a una casa per dir que el fill de la persona que agafa el telèfon ha estat detingut després d'haver provocat un greu accident. Un cop detecten que la víctima compleix el perfil buscat, li expliquen que ells són uns advocats i li demanen diners per pagar una suposada fiança que permeti sortir de la presó al fill.

Per evitar la proliferació d'aquest truc, els Mossos han demanat que s'avisin els pares i avis coneguts perquè compleixen amb el perfil de gent que ataquen els estafadors.