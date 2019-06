El Papa demana perdó a la comunitat gitana de Romania per la discriminació

El papa Francesc va demanar perdó, en nom de l'Església, a la comunitat gitana de Romania per la discriminació històrica que ha sofert aquesta ètnia i per jutjar-los amb «actituds que sembren odi i creen distàncies». Així ho va reclamar en el seu últim dia a Romania, on va viatjar aquest divendres.

El Papa va visitar, abans de tornar a Roma, el districte de Barbu Lautaru, el barri més antic de la ciutat de Transsilvània, on hi ha diversos assentaments de la comunitat romanesa.

«La història ens diu que també els cristians, també els catòlics, no són aliens a tant mal. Vull demanar perdó per això. Demano perdó, en nom de l'Església», va dir.