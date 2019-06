Una parella denuncia una agressió homòfoba a Barcelona divendres a la nit

El periodista Xavier Martínez va denunciar que divendres a la nit va patir una agressió homòfoba amb el seu xicot a Barcelona. En una publicació a Twitter, Martínez va explicar que un grup de persones els va agredir mentre estaven asseguts en un banc de la ciutat. Va afegir que pensava que mai li passaria i que a la societat encara li queda molt per avançar, mentre que la policia catalana segueix investigant els fets.

L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) de Catalunya va advertir de l'increment de la violència contra les persones LGTBI. A través d'un comunicat, l'entitat va explicar que aquest 2019 porta registrades 70 incidències, el 30% més que el 2018. L'Observatori, que va assistir les víctimes de la darrera agressió a Barcelona, va proposar a l'Ajuntament de la ciutat i a la conselleria de Benestar Social i Família de la Generalitat habilitar un servei d'atenció a víctimes nocturn a través d'un número de WhatsApp. Segons el president de l'Observatori, Eugeni Rodríguez, la seguretat de les persones LGTBI està «en risc» en l'àmbit de l'oci nocturn a Catalunya. Rodríguez, que va denunciar un «brot» de «violència» a les nits «tant verbal com física» i generada majoritàriament per joves, sovint menors, va instar tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat a «afrontar el tema» per tal de «buscar solucions». Entre les mesures que proposen hi ha habilitar un servei d'atenció nocturn a través d'un número de WhatsApp amb psicòlegs i advocats per poder atendre les víctimes.