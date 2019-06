El poble català on l'alcalde s'ha decidit llançant una moneda a l'aire

El cap de llista de JxCat a Santa Fe del Penedès, Jordi Bosch, serà el nou alcalde del municipi, després que la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès hagi desfet per sorteig l'empat del resultat electoral del 26-M. Les dues úniques candidatures que es presentaven, JxCat i la formació local Alternativa Independent per Santa Fe, van aconseguir el mateix nombre de vots, 124, i el repartiment dels set regidors que conformen el plenari estava pendent de desfer l'empat. Amb la resolució de la Junta Electoral, després de llençar una moneda a l'aire, JxCat ocuparà quatre cadires i els independents en tindran tres. El resultat suposa un canvi de lideratge al municipi, ja que en els comicis de 2015 va ser Alternativa independent qui es va imposar a l'antiga CiU per 40 vots de diferència.